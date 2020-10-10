«Безукоризненно»: Наталья Водянова запечатлелась в костюме винтажного стиля от Ульяны Сергеенко

Наталья Водянова этой осенью вышла замуж за своего возлюбленного Антуана Арно, с которым несколько лет жила в гражданском браке. Свадьба чуть не сорвалась из-за пандемии коронавируса, но все-таки свершилась. И теперь Водянова пребывает в статусе миссис, выгуливая все новые образы и наряды.

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На этот раз Наталья Водянова облачилась в строгий костюм с мини-юбкой в винтажном стиле от подруги-кутюрье Ульяны Сергеенко. Стилист Анастасия Пахолкова заметила, что именно для такой длины нарядов созданы бесконечные ноги дивы подиумов.

«Модель примерила на себя образ, вышедший прямиком из прошлого столетия. Комплект, состоящий из удлиненного жакета и мини-юбки создан Ульяной Сергеенко, о чем можно догадаться, не вводя запрос в Google, поскольку вся одежда одноименного бренда самобытна и легко узнаваема из-за характерного почерка. Возвращаясь к образу Натальи, не могу игнорировать факт наличия бесконечно длинных ног, которые созданы для мини. Безупречный крой, севший на фигуру Натальи правильным оверсайз, безукоризненно подчеркнул ее природную стать», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.