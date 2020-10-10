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«Безукоризненно»: Наталья Водянова запечатлелась в костюме винтажного стиля от Ульяны Сергеенко

Имидж-стилист Анастасия Пахолкова отметила, что длинные ноги супермодели созданы для мини.

«Безукоризненно»: Наталья Водянова запечатлелась в костюме винтажного стиля от Ульяны Сергеенко
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press

Наталья Водянова этой осенью вышла замуж за своего возлюбленного Антуана Арно, с которым несколько лет жила в гражданском браке. Свадьба чуть не сорвалась из-за пандемии коронавируса, но все-таки свершилась. И теперь Водянова пребывает в статусе миссис, выгуливая все новые образы и наряды.

На этот раз Наталья Водянова облачилась в строгий костюм с мини-юбкой в винтажном стиле от подруги-кутюрье Ульяны Сергеенко. Стилист Анастасия Пахолкова заметила, что именно для такой длины нарядов созданы бесконечные ноги дивы подиумов.

Наталья Водянова
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

«Модель примерила на себя образ, вышедший прямиком из прошлого столетия. Комплект, состоящий из удлиненного жакета и мини-юбки создан Ульяной Сергеенко, о чем можно догадаться, не вводя запрос в Google, поскольку вся одежда одноименного бренда самобытна и легко узнаваема из-за характерного почерка.

Возвращаясь к образу Натальи, не могу игнорировать факт наличия бесконечно длинных ног, которые созданы для мини. Безупречный крой, севший на фигуру Натальи правильным оверсайз, безукоризненно подчеркнул ее природную стать», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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Анастасия ПахолковаВодянова новостимода и стильНаталья ВодяноваНаталья Водянова фотоУльяна Сергеенко