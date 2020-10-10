С итальянским шиком: Высоцкая в белоснежном сарафане прокатилась на яхте в Венеции

В начале осени Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая посетили Венецианский кинофестиваль, где представляли фильм «Дорогие товарищи!». На конкурсе работа получила Специальный приз, а европейская пресса назвала ее одной из лучших в карьере мэтра. Его жена сыграла в картине главную роль – советскую железную леди.

Многие поклонники Высоцкой не раз отмечали, что Венеция очень идет актрисе. Звезда и сама признавалась, что обожает Италию. У них с мужем дом в Тоскане, куда пара регулярно наведывается. Разбирая фотокарточки, актриса решила поделиться снимком, сделанным в Венеции. Жена Кончаловского позирует на яхте в белоснежном сарафане, красиво оттеняющем загорелую кожу.

«Невероятная!», «Как можно быть такой красивой, а? Вся подтянутая, ни жиринки, фигура вся точенная… ну как?», «Юлечка, вы реально крутая! Побольше таких фоточек! От них невероятный позитив!», «И все-таки дива!», «Естественность , шарм, женственность», «Сногсшибательная», — пишут люди.

Кстати, Высоцкая покорила Венецию своими роскошными нарядами на красной дорожке. На открытии звезда блистала в белоснежном брючном костюме-тройке, а на закрытии в металлизированном платье с пайетками.