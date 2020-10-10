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Татьяна Овсиенко после слухов об алкоголизме рассталась со своим концертным директором

Игорь Архипов подтвердил, что больше не работает со звездой из девяностых.

Татьяна Овсиенко после слухов об алкоголизме рассталась со своим концертным директором
Татьяна Овсиенко. Фото: Globallookpress.com

Концертный директор певицы Татьяны Овсиенко Игорь Архипов, который на протяжении долгих лет организовывал ее выступления в разных городах России, заявил, что больше не работает со звездной исполнительницей. Причем сотрудничество они прекратили уже больше года назад.

Любопытно, что в светской тусовке ходят слухи, что их сотрудничество прекратилось из-за странного образа жизни звезды. Якобы Архипова перестало устраивать, что вытворяет Овсиенко.

«Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, все неправда, что про нее пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники. Она крестная моих детей!»

Татьяна Овсиенко

Напомним, что не так давно подруга Татьяны Овсиенко заявила о беспробудном пьянстве исполнительницы. Якобы она откровенно спивается. Причем в этом ей «помогает» ее гражданский муж бизнесмен Александр Меркулов, у которого за плечами тюремный срок. Позже сама Овсиенко заявила, что на нее нагло клевещут, сообщает «Собеседник».

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