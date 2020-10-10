«Красивая женщина была»: Азиза высказалась о Фриске после слухов, что стала ее точной копией

Как отметила исполнительница, вообще-то она никогда и никому не подражает.

Певица Азиза, которая на красной дорожке ММКФ появилась в эффектном платье, усыпанном кристаллами Сваровски и с дерзким вырезом на груди, после чего была удостоена сравнений с покойной певицей Жанной Фриске, заявила, что никогда не копирует чей-то образ. Ей просто этого не нужно, потому что она и сама кое-чего добилась в этой жизни.

«Вспомнили Жанну, и очень хорошо! Она мне тоже всегда нравилась. Красивая женщина была. Но я никогда никому не подражаю!» Азиза

Как отметила 56-летняя Азиза, когда она была моложе, то старалась всем показать свои прекрасные ноги на светских вечеринках. Сейчас не стесняется показывать грудь, тем более, что она у нее просто великолепная. По ее словам, не так давно ей позвонила ее любимый дизайнер Аника Керимова и позвала на ММКФ. Отказать подруге исполнительница не смогла.

Напомним, что на закрытии Московского международного кинофестиваля Азиза появилась в наряде цвета морской волны. Он переливался словно рыбья чешуя. Многие гости и звезды вечера отметили, что с выбором платья исполнительница точно не ошиблась, сообщает «Собеседник».