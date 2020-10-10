«Я им слишком дорожу»: Самбурская впервые показала своего мужчину

В своем микроблоге Настасья Самбурская не делится с фанатами подробностями личной жизни. Скрытность звезды привели к тому, что поклонники пришли к выводу: сердце актрисы свободно. Фанаты не постеснялись спросить знаменитость напрямую, одиноко ли ей.

На этот вопрос Самбурская дала честный ответ: у нее есть любимый мужчина, но она считает неправильным выставлять личную жизнь напоказ.

«Если я не инстаграмлю своего мужчину, это не значит, что мне с ним одиноко. Просто я им слишком дорожу», — призналась артистка.

Однако совместный кадр с любимым звезда сериала «Универ» все же выложила, правда, спрятала лицо мужчины за картинкой «Цензура».

Видимо, актриса, как и многие ее коллеги, пришла к выводу, что счастье любит тишину. Причиной этому мог стать предыдущий неудачный брак Самбурской: в 2017 году артистка вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевичема. Счастье продлилось недолго — пара развелась спустя пару месяцев, после чего знаменитость удалила из Instagram все, что было связано с бывшим возлюбленным. Позже в шоу Регины Тодоренко актриса призналась, что у развода была веская причина.