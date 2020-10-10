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«Это может спасти жизнь тебе и другим»: Водянова ответила на упреки поклонников за ношение маски

Модель объяснила, почему считает защитные маски действительно эффективным средством во время пандемии.

«Это может спасти жизнь тебе и другим»: Водянова ответила на упреки поклонников за ношение маски
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова, как и многие другие знаменитости, на личном примере показывает, что носить маски в это непростое время — необходимость, а не мода. Однако в ответ на безобидное селфи модели, на котором она предстала в черной маске, вызвало волну негативных комментариев под публикацией в микроблоге. Русскоязычная часть аудитории обвинила актрису в рекламе. Больше всего многих подписчиков возмутил логотип известного люксового бренда на маске.

«Ну нет, только не надо рекламы маски. Они же не спасают!», «Как вы достали своими фото в намордниках», «Реклама масок. Бизнес, ничего личного», — написали некоторые фолловеры.

На это супермодель ответила развернутым постом, в котором сравнила ношение медицинской маски с ремнем безопасности в автомобиле.

«Ремень безопасности может вообще никогда в твоей жизни не пригодиться. Но если он пригодится один раз, то это спасет тебе жизнь. И с масками то же самое. Может быть не каждый день ты будешь пересекаться с вирусом, но когда ты будешь, это может спасти жизнь тебе и другим», — отметила Водянова.

Текст знаменитость подкрепила фотографией со своим мужем Антуаном Арно, также не пренебрегающим средством защиты. Модель подчеркнула: раньше использование ремня безопасности также было непривычным и даже оскорбительным для некоторых водителей. Но времена меняются, и маски становятся ежедневным предметом быта, способным сохранить жизнь и здоровье окружающих.

«Я прислушиваюсь, когда специалисты сравнивают ношение маски с использованием ремнем безопасности в автомобиле. Да, это неудобно и раньше (особенно в России) было не принятно и как-то даже не круто. Я хорошо помню, когда я пристегивалась, водитель чуть ли не оскорблялся, дескать не доверяешь моим навыкам вождения», — пишет знаменитость.

Водянова
Наталья Водянова со своим мужем Антуаном Арно. Фото: instagram.com/natasupernova

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