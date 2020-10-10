«Папа – защита и опора»: Лиза Галкина запечатлелась с отцом и собачкой на фоне картины в замке

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появился красивый кадр. На фотографии девочка запечатлена на диване рядом со своим отцом юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. Тут же рядом можно увидеть домашнюю собачку. За спиной Лизы – красивая картина. Судя по всему, фотография была сделана в замке в деревне Грязь.

«Папа – защита и опора», — гласит подпись под красивой фотографией.

«Конечно, папа – опора. С такой-то прекрасной доченькой», «Лиза, а почему на фотографии твой папа такой грустный?» «Очень красивый снимок. Сразу видно, что Максим без ума от своей дочки», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что в сентябре нынешнего года Лиза Галкина и ее братик Гарри пошли в первый класс. Они учатся в Первой московской гимназии. Ребята ездят на учебу на шикарном автомобиле Примадонны. При этом учебное заведение находится всего в десяти минутах от замка Максима Галкина в деревне Грязь.