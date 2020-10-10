Агата Муцениеце и Юлия Меньшова на пару разрыдались во время шоу «Честный развод»

Актриса Агата Муцениеце в Instagram поделилась анонсом своего шоу «Честный развод», где ее гостьей на этот раз стала актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Надо отметить, что во время беседы две звезды не сдерживали слез.

«Дорогие мои, выходные должны начинаться с прекрасного! Прекрасная Юлия Меньшова стала гостем нашей программы! Это не передать словами! Дыхание жизни, вдохновение, ощущение настоящей женщины! Спасибо Юле за эту беседу!» Агата Муцениеце

На кадрах можно увидеть, как Меньшова комментирует развод Муцениеце и Прилучного: «Вы сейчас держитесь за ту перспективу, что может быть сойдетесь с Пашей снова». Далее Меньшова вспомнила свое расставание с мужем Игорем Гординым, с которым позже она помирилась и сейчас счастлива.

«Развод – это было одно из важнейших событий в моей жизни. Он имеет на это право. Папа не может быть бывшим. Даже если вам в какой-нибудь бумажке напишут, что вы бывшие муж и жена, то в сердце вы никогда такими не будете», — сказала актриса.

больше по теме Была в летаргическом сне: Агата Муцениеце рассказала о новом этапе жизни Актриса переосмыслила свое прошлое.

Напомним, что несколько месяцев назад Агата Муцениеце рассталась с Павлом Прилучным. У пары двое детей – сын и дочь. При этом «мажор» уже закрутил роман со звездой «Папиных дочек» актрисой Мирославой Карпович.