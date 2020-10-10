«Не перестаю удивлять»: Волочкова вместо свадьбы похвасталась своей грациозной растяжкой

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram похвасталась своей стройной и грациозной растяжкой. Как отметила балерина, добиться таких результатов было для нее очень непростым делом. Когда она пришла в балетное училище, то нога у нее не поднималась даже на 90 градусов.

По словам танцовщицы, она не жалеет времени и сил для поддержания формы. Она хотела бы быть стимулом для тех, кто хочет развить растяжку, не имея выдающихся данных для этого.

«Для того, чтобы эта растяжка выглядела красиво и эстетично, необходима стройность тела, подтянутые мышцы ног, вытянутые колени и стопы. И трудолюбие. Шпагат и растяжка очень красивые элементы моей профессии. Не перестаю удивлять».

Анастасия Волочкова

Отметим, что примерно полгода назад Анастасия Волочкова была гостей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Тогда она говорила, что планирует в красивую дату 10.10.2020 выйти замуж за своего любимого мужчину, которого упорно скрывает от общественности. Судя по всему, планы у балерины за это время сильно поменялись и замуж она уже не торопится.