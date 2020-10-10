«Встретимся у кассы»: Авербух рассказал о конкуренции с шоу Плющенко и Навки

Как отметил хореограф, если все три проекта живут, значит они все победители.

Хореограф Илья Авербух во время общения с поклонниками в «Одноклассниках» высказался о конкуренции с шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«Есть ли в нашей конкуренции победитель? Мы его не определяем, его определяет касса. Как знаете, есть выражение: «Встретимся у кассы». Если все три проекта живут, самоокупаются, значит, все победители, у всех есть своя аудитория и востребованность». Илья Авербух

Как отметил хореограф, сегодня конкуренция за зрителя очень высокая. По его словам, раньше у него и мыслей не было предложить олимпийским чемпионам кататься на детских елках. Но в итоге были созданы прекрасные представления и выдающиеся фигуристы согласились участвовать в проектах. В то же время он не стал лукавить и добавил, что коммерческая составляющая, безусловно, тоже важна.

Напомним, что сейчас на Первом канале стартовало шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». В нем пары на льду создали выдающиеся фигуристы и звезды шоу-бизнеса.