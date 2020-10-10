В квартире Валентины Легкоступовой обнаружена новая деталь

По словам адвоката дочери певицы Валентины Легкоступовой Сергея Жорина, в квартире артистки была найдена расписка об отчуждении квартиры. Об этом правозащитник сообщил РЕН ТВ.

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Адвокат подчеркнул: документ не успел вступить в силу, и квартира осталась в собственности певицы.

«Действительно была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя».

Находку приобщили к материалам дела. Этот документ может стать очередным доказательством насильственности смерти певицы.

Напомним, что Валентина Легкоступова оказалась в больнице в тяжелом состоянии еще в начале августа. В стенах клиники артистка впала в кому и скончалась спустя несколько дней. Певице было всего 54 года.

По версии детей исполнительницы известной песни «Ягода-малина», к смерти Легкоступовой причастен муж. Они подозревают, что супруг матери часто ее избивал и активно спаивал.

В эфире шоу «Прямой эфир» ведущий Андрей Малахов предложил мужу знаменитости Юрию Фирсову отказаться от наследства в пользу детей артистки. На это вдовец уверенно ответил: певица сама сделала все так, чтобы квартира и другое имущество не досталось законным наследникам.