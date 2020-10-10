Илья Авербух раскритиковал «здоровых мужиков», которые пишут гадости в адрес Алины Загитовой

Хореограф Илья Авербух во время общения с поклонниками в «Одноклассниках» заявил, что каждый россиянин должен поддержать олимпийскую чемпионку Пхенчхана Алину Загитову, которая участвует в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей. Он заметил, что для фигуристки это совсем новая среда и ей, что вполне естественно, приходится сейчас очень непросто.

Как отметил Авербух, Загитова – профессионал с большой буквы. После съемок она остается, чтобы еще что-то отработать. По его словам, девяносто процентов людей положительно относятся к Загитовой в роли ведущей, а критикуют ее всего десять процентов.

«Я не понимаю этого самоутверждения людей в своем негативном отношении к Алине. Особенно если это какой-нибудь здоровый мужик пишет».

Илья Авербух

Как добавил Авербух, на Загитову смотрят дети и для них она пример для подражания. Кроме того, он посоветовал «уважать человека созидающего и трудящегося».

Напомним, что Алина Загитова подверглась волне критики после своего дебюта на «Ледниковом периоде» в качестве ведущей. При этом Авербух и ведущий шоу Алексей Ягудин ее поддержали в этот непростой момент.