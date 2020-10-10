«Вот он – таинственный момент»: Исаев показал ритуал «Уральских пельменей» перед выступлением

Шоумен Сергей Исаев из «Уральских пельменей» поделился видеозаписью, на которой можно увидеть, как готовятся к выступлению участники юмористического коллектива. У них, как выяснилось, есть целый ритуал перед концертом.

«У нас начинается сезон. Видите, как все соскучились. Вот он — таинственный момент. Ну, поехали. Пойдемте хлопаться. Ну, что погнали — Екатеринбург. Программа «Мех продлевает жизнь». Сергей Исаев

«И я с вами хлопаюсь. Пусть вам всегда везет», «Давайте, ребята, с Богом. Пускай все пройдет великолепно», «Удачи и смеха вам. Мы вас сильно любим», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что из-за коронавируса «Уральские пельмени» на протяжении полугода не выступали перед своими фанатами. В связи с этим некоторые сотрудники коллектива даже говорили, если гастроли не возобновятся до Нового года, то им придется менять профессию и идти работать на завод.