Боня поделилась видео с дорогим «Бэтмобилем» на улицах Монако с украинскими номерами

Телеведущая и модель спросила, ездят ли такие автомобили по городам подписчиков.

Модель и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня в Instagram похвасталась дорогой машиной «Бэтмобиль», которая разъезжает по улицам Монако. Именно в этом княжестве, как известно, телеведущая уже давно обосновалась. Интересно, что у машины украинские номера.

«В вашем городе такая машина может ездить по вашим дорогам? Хотели бы такую тачку себе?» Виктория Боня

«Бэтмен все-таки существует. И у него украинские номера», «Интересно, на чьи деньги гуляют. Украина за чертой бедности. Через пять лет, как говорят, в стране отменят пенсии, потому что платить их будет нечем», Да. Выпендриваться наши всегда умели и умеют. Это факт. Только всем остальным от такой вседозволенности не всегда комфортно живется», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктория Боня жила в гражданском браке с сыном ирландского миллиардера Александром Смерфитом. От него она в 2012 году родила дочь Анджелину-Летицию. В 2017 году пара рассталась.