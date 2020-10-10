«На проекте меня никто не обижает»: Алина Загитова высказалась о «Ледниковом периоде»

Как отметила олимпийская чемпионка, ее все поддерживают на шоу.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале рассказала о своем участии в шоу «Ледниковый период», где она выступает в качестве ведущей.

Загитова призналась, что она пока еще сильно волнуется. При этом с каждым эфиром чувствует себя все увереннее.

«На проекте меня никто не обижает. У нас все очень дружно, многие мне помогают. Меня поддерживает Авербух, Ягудин, жюри. И сестра Сабина. Она переехала со мной в Москву и везде помогает. С ней спокойнее. Теплая атмосфера, сразу расслабляюсь». Алина Загитова

Как отметила Загитова, на шоу у нее есть свои любимчики, но кто они — она наотрез говорить отказалась. При этом она сдружилась со всеми участниками проекта, который не так давно стартовал на Первом канале.

Напомним, что Алина Загитова на «Ледниковом периоде» является соведущей олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. После первого выпуска шоу на звезду набросились хейтеры с критикой. Якобы она неуверенно чувствовала себя в кадре. При этом идейный вдохновитель проекта Илья Авербух подчеркивал, что никто не собирается менять Загитову. Она, как он думает, справляется со своими задачами.