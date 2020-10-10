«Лучший в мире мужчина»: Екатерина Скулкина нежно поздравила сына с днем рождения

Актриса Екатерина Скулкина в Instagram поздравила с днем рождения своего сына Олега. Ему исполнилось 12 лет. На фотографии она нежно целует наследника, находясь вместе с ним в картинной галерее.

«Вся суть наших взаимоотношений с лучшим в мире мужчиной. С днем рождения, мое сокровище! Боженька, спасибо, что наградил меня именно этим мальчиком!» Екатерина Скулкина

«Удачи и всех благ вашему сыну. Пусть фартит ему во всем», «С днем рождения. Пусть у мальчика все задуманное получится», «Самое большое счастье для любой матери – быть другом своему ребенку. У вас, Екатерина, можно не сомневаться именно такие отношения с наследником», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Скулкина родила наследника вскоре после того, как перебралась жить в Москву. Известно, что она замужем за мужчиной по имени Денис. При этом звезда не любит распространяться о своей личной жизни.