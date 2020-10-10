«На проект, к сожалению, не получается»: сестру Саши Черно не взяли на «Дом-2»

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно в Instagram рассказала, что к ней переехала жить ее сестра. Раньше они постоянно ссорилась с родственницей, но сейчас им, наконец, удалось наладить общение. При этом Саша Черно отметила, что ее сестре стыдно. Она говорила про Сашу разные небылицы и позорила ее.

«Сейчас активно ищем ей работу! На проект, к сожалению, не получается. Ну, ничего. У нас съемная квартира прямо рядом с поляной, она будет в ней жить. А мы будем ей помогать. Ей сейчас необходим социум, новые знакомства, очень мощная моральная поддержка». Саша Черно

Как отметила Саша Черно, она не сможет быть все время рядом с сестренкой, потому что занята на съемках проекта. Но она и ее муж Иосиф Оганесян в любом случае всегда будут помогать девушке. Также Черно попросила найти работу для сестры, заявив, что той очень нравится караоке.

Напомним, что не так давно Саша Черно стала мамой. Она родила сына Стефана для своего мужа Иосифа Оганесяна.