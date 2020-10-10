Ушки на макушке: Барановская пришла на эфир с модной прической

Юлия Барановская – не только примерная многодетная мать, но и знаменитая телеведущая и шоувумен. Девушка всегда старается выглядеть безупречно, и касается это не только макияжа, одежды, но и волос. Не так давно теледива предстала с новой для себя укладкой – мелкими афрокудряшками. Но на этом hair-эксперименты не закончились.

Накануне Барановская появилась в студии «Русского радио» с модной прической минувшего лета – «ушками Микки Мауса». Девушка предпочла свободный вариант – часть волос оставила распущенными, а рожки закрутила в достаточно объемные шишки.

Кстати, эту прическу летом активно выгуливала другая известная телеведущая – Ольга Бузова. Кроме того, полюбила рожки и оперная дива Анна Нетребко. Напомним, стилист Марина Корабель отметила, что такая прическа очень актуальна. Она позволяет добавить образу инфантильности и подчеркнуть свою слабость и беззащитность.