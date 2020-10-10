«Никакого скандала не было»: Крутой высказался после разрыва творческих отношений с Димашем

Композитор Игорь Крутой в эфире шоу «Алена, блин» высказался об окочнании сотрудничества с казахским певцом Димашем Кудайбергеном. Какое-то время именно он раскручивал молодую звезду перед российской публикой. Исполнитель стал узнаваем в мире шоу-бизнеса.

«Никакого скандала не было. Человек, которого достаточно многие хорошо знают, заказал кучу статей — доходило даже до того, что якобы у меня с Димашем «личные» взаимоотношения на сексуальной почве. Меня можно обвинить во всем, но только не в этом».

Игорь Крутой

Как отметил Крутой, он не привык отвечать грязью на грязь. В том числе и из-за этого долгое время ходили сплетни о его связи с Димашем. Впрочем, все поклонники композитора и казахского певца достаточно быстро догадались, кто стоит за неправдивыми слухами. Имя этого человека, впрочем, Крутой не стал произносить вслух.

Напомним, что несколько лет назад Димашу удалось победить на шоу «Голос» в Китае. До него никто из иностранных исполнителей такого успеха в Поднебесной не достигал.