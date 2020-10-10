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«Все, нас завернули»: Шуфутинский рассказал, почему не состоялась его свадьба с танцовщицей

По словам музыканта, он пока остается завидным женихом.

«Все, нас завернули»: Шуфутинский рассказал, почему не состоялась его свадьба с танцовщицей
Михаил Шуфутинский. Фото: Globallookpress.com

Певец Михаил Шуфутинский в студии шоу «Вечерний Ургант» объяснил, почему до сих пор еще холост. Как известно, ранее он рассказывал, что собирается сыграть свадьбу с танцовщицей Светланой Уразовой. Вместе они уже 25 лет, но штамп в паспорте ставить до недавнего времени не торопились.

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова
Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова. Фото: Владимир Веленгурин/КП

«У меня паспорт заграничный, а в нем печать ставить нельзя. Все, нас завернули».

Михаил Шуфутинский

Как отметил Шуфутинский, сейчас он озабочен вопросом получения нового паспорта. При этом и он, и его избранница носят обручальные кольца, что лишний раз подчеркивает их нежные чувства друг к другу.

Добавим, что любимой женщине музыканта всего 42 года. Ради нее он за последнее время скинул порядка тридцати килограммов и сегодня выглядит помолодевшим.

Напомним, что жена Михаила Шуфутинского умерла несколько лет назад. Он говорил, что только после этого обнародовал свой роман с танцовщицей.

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