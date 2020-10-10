«Развитие имеет значение»: Ольга Серябкина объяснила, почему распрощалась с образом MOLLY

Как отметила исполнительница, она как артист переживает интересный период в своей жизни.

Певица Ольга Серябкина в эфире шоу «Детали» рассказала, почему отказалась от образа MOLLY. Именно под этим псевдонимом фанаты ее знали, когда она покинула группу «Серебро».

«Для меня движение вперед, развитие имеют колоссальное значение. Потому что это и есть сегодняшняя я. Условно полгода назад я бы говорила о других вещах». Ольга Серябкина

Как отметила Серябкина, сегодня как артист она переживает очень важный период в жизни. Впереди, как она сказала, ее поклонников ждет много сюрпризов. Сейчас Серябкина находится в свободном плавании. Себя она называет справедливой начальницей. При этом звезду лучше не выводить из себя. Как сказала Серябкина, она вовсе не стерва. Просто слишком жесткая с подчиненными.

Напомним, что долгие годы Ольга Серябкина работала вместе с продюсером Максимом Фадеевым. Именно он и создал для нее образ MOLLY, которым она так гордилась.