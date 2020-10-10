«Люди! Вы — звери!»: Лера Кудрявцева поделилась депрессивным видео, находясь в своей спальне

Судя по всему, телеведущая переживает не самые приятные моменты в жизни.

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram поделилась очень странным и пугающим видео. На кадрах записи она находится в своей спальне. У звезды крайне печальный вид. Судя по всему, она переживает не самые лучшие моменты в своей жизни. Надо сказать, что при этом играет композиция певца Niletto «В мире людей».

«Люди! Вы — звери!» — сделала подпись Лера Кудрявцева, чем еще больше смутила своих многочисленных подписчиков.

«Лера, что у вас случилось?» «Как обычно. Кто-то что-то сделал плохое», «Плохое настроение. Лерочка, не плачь. Все пройдет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лера Кудрявцева – популярная телеведущая. На канале НТВ она ведет рейтинговые программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Звезда замужем за известным хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 15 лет. У них с мужем подрастает совместная дочь Маша, которой два годика.