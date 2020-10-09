Тарзан может оказаться за решеткой: его любовница заявила в полицию

Сергей Глушко может оказаться за решеткой. Все дело в том, что его любовница подала заявление, в котором утверждает, что Тарзан ее избил. Правозащитник Анастасии Шульженко говорит, что стриптизер нанес ей черепно-мозговую травму, причем не где-нибудь, а в гримерке.

Как сообщает Пятый канал, в УВД Шульженко рассказала, что Тарзан ее толкнул, после чего она упала и ударилась головой. Подтверждение из травмпункта у нее есть. Остальным займется следствие.

Буквально несколько месяцев назад потерпевшей выступала Наташа Королева. Она обратилась в полицию после того, как узнала, что из дома пропали бриллианты и крупная сумма денег. Певица подозревала двух женщин, которые приходили в дом в ее отсутствие. Выяснилось, что одна из них оказалась любовницей Сергея Глушко. В последствии он признался, что изменил супруге, но выяснилось совсем другое. Тарзан встречался с Шульженко на протяжении месяцев. Несколько дней назад в интервью Ксении Собчак Наташа Королева рассказала, что простила мужа.