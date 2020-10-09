«Такой врач золотой?»: Станислав Садальский остался в шоке от цен на коронавирусный тест

69-летний актер назвал причину, по которой ему пришлось сдавать мазок на коронавирус повторно.

В последнее время люди все чаще хотят провериться на наличие антител вируса CoViD-19. Однако, как выяснил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, сделать это вовсе не дешево. Об этом актер рассказал в интервью «Собеседнику».

Несмотря на то что актер не жалуется на свою пенсию, он из принципа не захотел переплачивать за медицинские услуги. Первое, что насторожило Садальского, — его никто не предупредил о правилах сдачи мазка. Артист утром плотно позавтракал и заказал такси. Но по приезде в больницу выяснилось, что сдавать тест необходимо на голодный желудок. Именно поэтому актер был вынужден вернуться домой безрезультатно.

Далее актер планировал сдать тест, не выходя из дома. Но такая процедура обещала обойтись знаменитости в восемь тысяч рублей.

«А что такой врач золотой? Куда Роспотребнадзор смотрит?!» — рассказывает Садальский.

Актер добавил, что в итоге заплатил только за передачу биоматериалов, но мазок взял самостоятельно.

«И почему все молчат? Только я один выступаю. Вспоминаю Лермонтова: «Страна рабов, страна господ…» — резюмировал артист.

Напомним, что пенсия Станислава Садальского со всеми надбавками составляет примерно 50 тысяч рублей.