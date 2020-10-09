Закрылись дома: Пригожин и Валерия боятся заразиться коронавирусом

Число зараженных коронавирусом продолжает расти. Не остаются в стороне и звезды шоу-бизнеса. Так, недавно в Covid-19 слегла Анна Семенович. Ранее вирус был обнаружен у Анны Нетребко. В связи с не самыми благоприятными прогнозами, на самоизоляцию решили уйти Валерия и Иосиф Пригожин.

«Мы никуда не ходим. Закрылись на карантин», — цитирует Иосифа Национальная служба новостей.

Напомним, что несколько дней назад Пригожин вновь поднял тему бедственного положения артистов. По его словам, с начала ввода карантина музыканты потеряли десятки миллиардов рублей. Когда работа и, самое главное, заработки звезд шоу-бизнеса вернутся в прежнее русло, муж Валерии предложить не может.