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«Скоро все закончится»: Филипп Киркоров обеспокоен состоянием отца

88-летний Бедрос Киркорова находится в реанимации.

«Скоро все закончится»: Филипп Киркоров обеспокоен состоянием отца
Бедрос Киркоров вместе с сыном Филиппом. Фото: Instagram.com/bedroskirkorov_official

53-летний певец Филипп Киркоров прокомментировал болезнь отца. Напомним, что еще недавно стало известно о госпитализации и критическом состоянии Бедроса Филипповича. На фоне коронавирусного недуга у него начались проблемы с сердцем.

По словам Филиппа Бедросовича, его отец с трудом разговаривает.

«Надеюсь, скоро все это закончится. Пока ему сложно говорить. Две недели он находится в серьезной клинике. До него не дозвониться. И зайти к нему могут только близкие родственники. Пока мы держим связь через врачей», — признался артист в интервью «Дни.ру». 

Также поп-король заявил, что, в отличии от отца, бессимптомно переболел главной болезнью 2020 года.

Отметим, во время госпитализации Бедроса Филипповича сам Филипп Киркоров находился на ежегодном музыкальном конкурсе «Детская новая волна».

Напомним, что в фестивале песни в Крыму принимала участие и победительница отборочного тура «Детского Евровидения – 2020» София Феськова. 11-летняя вокалистка из Санкт-Петербурга заняла втрое место. Однако, как сообщает мама девочки, София не расстроилась и готова побороться за главный приз певческих соревнований в Польше.

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