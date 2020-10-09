«Прелестно!»: Лиза Галкина устроила для папы домашний массажный салон

Двойняшки Лиза и Гарри Галкины этой осенью отметили уже седьмой день рождения. Ребята растут не по дням, а по часам, и родители в них души не чают. Братик с сестрой очень дружны, всегда выдумывают что-нибудь интересное, и весело проводят время с родителями.

Глава семейства Максим Галкин обожает снимать на видео игры со своими детьми. Недавно они вместе с Лизой исполнили танго, ролик облетел весь Рунет и просто взорвал своей энергетикой. А на этот раз младшая дочка Пугачевой поиграла с отцом в массажный салон. Она предложила папе сразу несколько процедур – аппаратную технику для головы, а затем ручной массаж шеи.

«Домашний салон. Комплексный уход», — подписал видео Галкин.

Лиза предложила отцу полистать журнальчик, пока длится процедура. Затем по окончании массажа поинтересовалась заботливо: «Ну как?».

«Прелестно!», — ответил разомлевший под маленькими ручками папа.

Видео процесса снимала на телефон Алла Пугачева. Мама двойняшек подсказывала Лизе, как лучше делать массаж. И девочка усердно следовала ее советам.