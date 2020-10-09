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Мать Тимати отреагировала на участие сына в шоу «Холостяк»

Организаторы официально подтвердили, что рэпер стал героем следующего сезона.

Мать Тимати отреагировала на участие сына в шоу «Холостяк»
Тимур Юнусов. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Традиционно осенью проходят съемки нового сезона шоу «Холостяк». И кто именно – самый завидный тележених страны, зрители и поклонники узнают обычно в день премьеры, то есть весной. Но впервые организаторы реалити о любви обнародовали героя проекта на старте кастинга красавиц. Им оказался не кто иной, как Тимур Юнусов, прославленный рэпер Тимати. Музыкант стал холостым буквально месяц назад, расставшись с гражданской женой Анастасией Решетовой.

Многим пользователям в Сети дико интересно, что думает по поводу участия Тимати в шоу его мама, Симона Юнусова. И одна из поклонниц тактично поинтересовалась у родительницы ее мнением. Девушка при этом отметила, что вся ситуация становится довольно смешной. На что Симона парировала:

«Не стоит путать шоу с реальной жизнью», — намекнула Симона на пиар-ход.

Мать Тимати отреагировала на участие сына в шоу «Холостяк»
Мать Тимати отреагировала на участие сына в шоу «Холостяк». Фото: instagram.com/simona280/

О том, что и расставание с Решетовой, и само участие в «Холостяке» — заранее спланированный сценарий, высказалась и певица Слава. Знаменитость не верит, что все это произошло случайно и является превратностью судьбы. «Лживый пиар», — назвала происходящее артистка.

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