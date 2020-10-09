«Это недопустимо»: Авербух публично извинился за свое высказывание о комментаторе Гришине

Фигурист и продюсер Илья Авербух публично извинился перед комментатором Александром Гришиным за свой эмоциональный выпад в его адрес. Ранее спортсмен позволил себе резкое высказывание о комментировании первого эпизода «Ледникового периода». В Instagram один из подписчиков задал Авербуху вопрос, когда из эфира уберут Гришина, дескать тот вставляет свои реплики во время катания участников и мешает зрителям сосредоточиться на зрелище. Продюсер передачи ответил, что комментатор будет уволен, а дальше вставил несколько нелестных слов о его работе.

После этого поклонники «Ледникового периода» разделились на два лагеря: одним действительно не нравится манера Гришина, другим резкость Авербуха показалась неуместной. Но сам конфликт между мужчинами уже улажен. Недавно Илья стал гостем интернет-шоу «ОК на связи», где ему снова задали вопрос о комментаторе программы. Фигурист ответил, что вынужден публично извиниться перед своим коллегой.

«Александр Гришин — это высокопрофессиональный человек. Мы с ним очень много вели вместе различных репортажей. И вообще это интеллигентнейший и очень тактичный человек, — сказал Авербух. — Я сам настаивал на том, чтобы они с Владимиром Гомельским вели наш проект. Во-первых, это поддержка, так как много соревнований отменилось, работа нужна. Во-вторых, мы — одна команда. Я уже извинился за мой эмоциональный выпад по поводу ведения (программы. — Прим. авт.). Он действительно был эмоциональный, и это недопустимо. С другой стороны, Александр услышал о своих ошибках, потому что они действительно были и им тоже приняты».

Спортсмен предположил, что его коллега хотел украсить выступление звезды, но подчеркнул, что в фигурном катании уже давно действует негласное правило, что во время выступления комментатор замолкает и дает зрителям наслаждаться музыкой. По словам Авербуха, Гришин останется в проекте, но его манера комментирования станет более точечной.