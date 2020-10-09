Неожиданно: располневшая Семенович в костюме медсестры поразила фанатов

Анна Семенович подхватила коронавирус и теперь изолировалась от общества в ожидании результатов теста. По ее словам, последние два анализа показали отрицательный результат. В своем Instagram певица рассказала, что заболевание бьет по нервной системе, поэтому у нее возникли проблемы со сном.

«Чувствую себя хорошо, надеюсь, мои легкие пострадали не сильно, после выписки из дома пойду делать КТ. Продолжаю пить витамины и доктор посоветовал попить валерьянку, этот вирус прилично бьет по нервной системе», — написала Семенович.

Размышления Анна сопроводила архивным снимком в наряде медсестры. Белый халат не скрывал пышные формы певицы. При этом фанаты отметили, что она прекрасна в любом весе.

На протяжении многих лет Семенович активно борется с лишним весом. Этим летом певица даже голодала несколько дней, чтобы скинуть надоевшие килограммы и сняться в своем новом клипе.