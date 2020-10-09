«Два ангела с Володей рядом»: Садальский опубликовал последнее фото Конкина с покойной женой

Актриса Алла Конкина ушла из жизни десять лет назад.

Актер Станислав Садальский в Instagram разместил последнюю совместную фотографию коллеги Владимира Конкина с женой Аллой. Она датирована ноябрем 2009 года и сделана дома у Садальского. По его словам, тогда беды ничего не предвещало, а буквально через четыре месяца жены Конкина не стало. Она, как известно, умерла от рака в хосписе 31 марта 2010 года.

По словам Садальского, он не понимает, как Конкин, с которым они вместе снимались в картине «Место встречи изменить нельзя», перенес смерть жены, с которой был вместе со школьной парты. Они были счастливы на протяжении сорока лет.

Также он разместил свежее фото с могилы дочери актера — Софии Конкиной. По его словам, многие журналисты просили его прокомментировать трагедию, но он всем отказал.

«Если Володя молчит или закрывается, это его право, правильно делает. Он первоисточник. Захочет что-то сказать, скажет. А Сонечке – светлая память… Два ангела теперь с Володей рядом».

Станислав Садальский

Напомним, что София Конкина утонула не так давно в бассейне фитнес-центра. При этом известно, что перед походом она употребляла алкоголь. Ее похоронили на Пятницком кладбище Москвы.