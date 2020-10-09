«Это наш генофонд»: Сябитова оправдала участие Тимати в «Холостяке»

Телеведущая Роза Сябитова в Instagram высказалась по поводу участия рэпера Тимати в шоу «Холостяк», на котором он будет в недалеком будущем искать свою вторую половинку.

По словам телесвахи, популярность любого проекта зависит от рейтингов. Программы, где ведущий-психолог объясняет герою, в чем заключена его проблема, давно никому не интересны. Необходимы, как считает Сябитова, эмоции, иначе проект обречен.

Как добавила телесваха, в «Холостяке» участвуют звезды, за которыми тянется шлейф историй. Это дает много тем для хайпа. Проект, как она сказала, будут смотреть, независимо от результата. При этом она попросила не путать это шоу с форматом программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Там, как она сказала, участвуют обычные люди, а не звезды.

«Теперь о самом Тимати. Он представитель шоу-бизнеса, как и я, а значит заложник жестких правил и законов этой касты. Но это не отменяет желание иметь крепкую и счастливую семью. И у таких талантливых и классных мужчин должно быть много не менее талантливых сыновей, и прекрасных дочерей. Это наш генофонд. Поэтому я желаю ему встретить достойную девушку, подходящую на роль супруги и матери будущих детей». Роза Сябитова

Напомним, что Тимати не так давно расстался с матерью своего сына Ратмира моделью Анастасией Решетовой. Их общему наследнику нет еще и годика. Новую любовь он постарается найти на «Холостяке».