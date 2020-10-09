«Интеллектуалы, вы все уже тут?»: Топалов прокомментировал «интрижку» Тодоренко и Костомарова

По словам певца, ему уже надоели вопросы из оперы: «На месте Влада я бы уже ревновала».

Музыкант Влад Топалов под одним из постов в Instagram своей жены телеведущей Регины Тодоренко не сдержался и вступил в полемику с подписчиками. Как известно, вместе с супругой он принимает участие в шоу «Ледниковый период». Сам Топалов встал в пару с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных, а его жена катается с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.

Под постами Тодоренко, где она запечатлена вместе с Костомаровым на коньках, пользователи оставляют комментарии: «На месте Влада я бы уже ревновала». Музыкант не выдержал и ответил: «Интеллектуалы, вы все уже тут?». Сам Костомаров поддержал музыканта и отметил, что тот молодец.

Добавим, что Топалов то и дело с завидной регулярностью размещает снимки на своей страничке микроблога с Еленой Ильиных. На некоторых они откровенно обнимаются и едва не целуются.

Кстати, звезды, судя по всему, сознательно пошли на такое ухищрение и создали видимость романа. Этим они хотят привлечь, как можно больше зрителей к просмотру «Ледникового периода».