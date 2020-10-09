Крутой признался, что Лещенко хотел покончить с собой после «коронавирусной утки» Собчак

Композитор Игорь Крутой в эфире шоу «Алена, блин!» заявил, что его друг и товарищ артист Лев Лещенко хотел покончить с собой после «утки», запущенной светской львицей Ксенией Собчак. Она заявила, что артист якобы заразил «десятки человек» коронавирусом на дне рождения сестры Крутого Аллы.

«Там никто не заразился, а Лещенко позвонил мне и сказал: «Если бы подтвердилось то, о чем Собчак написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством». Он воспринял это так». Игорь Крутой

Как отметил Крутой, светская львица и жена режиссера Константина Богомолова просто затаила обиду, что ее не позвали на праздник, где был весь столичный бомонд.

Напомним, что Лев Лещенко в итоге лежал в больнице в Коммунарке, где у него подтвердили коронавирус. При этом он смог справиться с непростым вирусом. В палате он проводил время со своей женой, которая его поддержала в непростой жизненный момент.