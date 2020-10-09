«В роскоши купается!»: Маша Горбань на пляже с утра угощается шампанским и дразнит фанатов

33-летняя экранная «жена» Дмитрия Нагиева по сериалу «Кухня» Мария Горбань, кажется, не собирается прощаться с летом. Девушка находится на отдыхе в Ялте и регулярно балует подписчиков в Instagram солнечными фото с пляжа.

На крымском полуострове актриса оказалась практически сразу после отпуска на Мальдивах. И на этот раз светская львица проводит отдых без мужа, в компании с мамой и дочкой Стефанией. И позволяет себе вольности вроде шампанского по утрам. Она запостила фото, на котором дразнит поклонников стройными загорелыми ножками, гармонирующими с красотой окружающей обстановки — морской воды и каменных сооружений.

«Нет ничего вкуснее, чем чувствовать», — подписала снимок с бокалом актриса.

Поклонников знойные кадры соблазнительной актрисы впечатлили. Они заметили, что стройные ноги девушки выглядят еще красивее с загаром.