«Человек»: Игорь Крутой кратко ответил на вопрос о своем «тайном сыне»

Композитор не стал рассказывать, откуда у него появился еще один наследник.

Композитор Игорь Крутой в эфире шоу «Алена, блин» ушел от ответа на вопрос о своем «тайном сыне». Ведущая показала ему снимок, на котором можно увидеть его двух дочерей от разных браков Викторию и Александру, а также сына Николая. При этом на фотографии присутствует еще некий молодой человек, как две капли воды похожий на композитора.

«Это ваш сын, я так понимаю?» — спросила ведущая шоу.

В этот момент Игорь Крутой заметно занервничал. На что он лишь пожал плечами. «Человек», — элегантно ушел от ответила композитор.

Напомним, что Игорь Крутой сейчас живет с женой Ольгой. У них есть общая дочь Саша. Также он удочерил наследницу возлюбленной от предыдущего брака Викторию. От первого союза у музыканта есть сын Николай, с которым он в прекрасных отношениях. Откуда взялся предполагаемый «тайный сын» остается только гадать. Сам композитор отмечал, что дети и внуки – это главное счастье в его жизни. Он старается проводить с наследниками все свое свободное время.