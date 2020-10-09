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«Берегите свои уши и глаза»: Королева назвала паразитами тех, кто обсуждает измену Тарзана

Как отметила певица, если скандала в обществе не хватает, то его выдумывают.

«Берегите свои уши и глаза»: Королева назвала паразитами тех, кто обсуждает измену Тарзана
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Globallookpress.com

Певица Наташа Королева в Instagram резко высказалась в адрес тех, кто раздувает скандал с изменой ее мужа культуриста Тарзана. По мнению певицы, если скандала не хватает, то его просто выдумывают, потом раскручивают и подливают грязи. Затем вся эта чепуха несется с сайта на сайт и появляется в телеэфирах на телевидении.

«Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью» и так далее, — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише».

Наташа Королева

Как добавила исполнительница, она советует всем посмотреть фильм «Паразиты», который был удостоен премии «Оскар». В нем, как она уверена, четко показан мир, в котором сегодня живут люди-паразиты, желающие разрушить ее счастье с именитым танцовщиком.

Напомним, что не так давно Тарзан на всю страну признался в измене Наташе Королевой. При этом он заверил, что ответственность будет нести перед женой и богом. Культурист просил не вмешиваться в его личную жизнь.

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