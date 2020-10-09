«Синяков у меня целая куча»: Овсиенко после обвинений в алкоголизме вышла на связь

По словам певицы, она может позволить себе вечером бокал вина или 50 граммов коньяка.

Певица Татьяна Овсиенко заявила, что может себе позволить выпить вечером перед сном бокал вина или 50 граммов коньяка, но не больше. Никакой алкогольной зависимости у нее и близко нет.

Также она опровергла слова своей подруги, что муж бизнесмен Александр Меркулов, который в свое время отсидел срок за покушение на убийство, поднимает на нее руку.

«Никаких трагедий у нас нет. Мы с Сашей спорим. Но без драк. Синяков у меня целая куча. Это сосудистое, наследственное. У меня такой организм, что чуть заденешь, ударишься — пятно. Саша меня не обижает».

Татьяна Овсиенко

Ранее подруга Татьяны Овсиенко заявила, что звездную исполнительницу надо, как можно скорее спасать. Якобы ее бьет муж, который с ней каждый день выпивает. Как говорила близкая знакомая Татьяны Овсиенко, жизнь певицы за последние годы рядом с гражданским супругом превратилась в сущий ад, сообщает «Комсомольская правда».