«Синяков у меня целая куча»: Овсиенко после обвинений в алкоголизме вышла на связь

Певица Татьяна Овсиенко заявила, что может себе позволить выпить вечером перед сном бокал вина или 50 граммов коньяка, но не больше. Никакой алкогольной зависимости у нее и близко нет.
Также она опровергла слова своей подруги, что муж бизнесмен Александр Меркулов, который в свое время отсидел срок за покушение на убийство, поднимает на нее руку.
«Никаких трагедий у нас нет. Мы с Сашей спорим. Но без драк. Синяков у меня целая куча. Это сосудистое, наследственное. У меня такой организм, что чуть заденешь, ударишься — пятно. Саша меня не обижает».
Ранее подруга Татьяны Овсиенко заявила, что звездную исполнительницу надо, как можно скорее спасать. Якобы ее бьет муж, который с ней каждый день выпивает. Как говорила близкая знакомая Татьяны Овсиенко, жизнь певицы за последние годы рядом с гражданским супругом превратилась в сущий ад, сообщает «Комсомольская правда».