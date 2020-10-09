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«Что дальше?»: Егор Крид отреагировал на участие Тимати в шоу «Холостяк»

Удивительным образом рэпер повторяет судьбу своего друга и давнего товарища.

«Что дальше?»: Егор Крид отреагировал на участие Тимати в шоу «Холостяк»
Егор Крид и Тимати. Фото: Globallookpress.com

Рэпер Егор Крид в Instagram подшутил над своим другом певцом Тимати. Дело в том, что тот за последние годы в точности по какому-то невероятному совпадению повторяет судьбу самого Крида.

Тимати
Тимати. Фото: instagram.com/egorkreed/

«Найс Copy-Paste. Ушел из Black Star, записал хит с Моргенштерном и пошел на шоу «Холостяк». Что дальше Тимати?! P.S. Хоть имя не забрал».

Егор Крид

Интересно, что Тимати ответил Криду. «Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, милый мальчик?» — задал он вопрос давнему другу.

Напомним, что именно Тимати стал новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ. Ранее в этом же проекте участвовал и Егор Крид. Он выбрал в качестве победительницы и своей дамы сердца модель Дарью Клюкину. Впрочем, семью им построить не удалось. Ранее оба музыканта были в популярном лейбле Black Star, который в разные годы покинули. Также оба исполнителя записывали хиты с рэпером Моргенштерном. Причем сначала это сделал Крид, а совсем недавно уже Тимати.

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Дарья КлюкинаЕгор КридМоргенштернТиматишоу "Холостяк"