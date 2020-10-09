«Оторопь взяла! Муж-то видел?»: 38-летняя Брежнева прикрыла обнаженную грудь руками

В свои 38 лет Вера Брежнева успела не только построить головокружительную сольную карьеру после ухода из группы «ВИА Гра», она также дважды стала мамой. У поп-дивы есть уже взрослая — 19-летняя дочка Соня, она живет и учится в США. Девушка выбрала для себя кинематографические курсы. Младшая — Сара пока еще остается под присмотром звездной мамы. Девочка неплохо поладила с нынешним мужем своей именитой родительницы — музыкальным продюсером Константином Меладзе.
На одной из фан-страничек Веры Брежневой появились летние архивные кадры, которые сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала на пляже в одной юбке-парео, кокетливо прикрыв грудь руками. Многие восхитились тому, как выглядит обнаженная солистка группы «ВИА Гра», другие напомнили певице, что у нее есть дочери, которые берут с мамы пример.
«Мамочка огонь, что за штучка!!», «Постеснялись бы, дети уже большие!! Не по статусу вам», «Главное, в глаза-то смущение», «Кокетка», «Прекрасно выглядите», «Оторопь взяла! Муж-то видел?!», «Мда, купите ей купальник что ли!! Костик, уведут у тебя жену, ой уведут!!», «Дочки выросли, а мамуля все голышом», «Верунчик любит только мужа, ну и что!! Блеснула грудью, тоже мне история года», «Как кумушки на базаре», «О, людям завидно!! Такие формы грех прятать», «Мужчинки сразу приободрились», — отметили поклонники.