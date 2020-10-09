«Оторопь взяла! Муж-то видел?»: 38-летняя Брежнева прикрыла обнаженную грудь руками

В свои 38 лет Вера Брежнева успела не только построить головокружительную сольную карьеру после ухода из группы «ВИА Гра», она также дважды стала мамой. У поп-дивы есть уже взрослая — 19-летняя дочка Соня, она живет и учится в США. Девушка выбрала для себя кинематографические курсы. Младшая — Сара пока еще остается под присмотром звездной мамы. Девочка неплохо поладила с нынешним мужем своей именитой родительницы — музыкальным продюсером Константином Меладзе.

На одной из фан-страничек Веры Брежневой появились летние архивные кадры, которые сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала на пляже в одной юбке-парео, кокетливо прикрыв грудь руками. Многие восхитились тому, как выглядит обнаженная солистка группы «ВИА Гра», другие напомнили певице, что у нее есть дочери, которые берут с мамы пример.