«Он издает звуки, а дети повторяют»: Федункив назвала Моргенштерна «пьяным Корнеем Чуковским»

Актриса и певица Марина Федункив в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи» заявила, что не заставляет поклонников погружаться в смысл собственных песен. По ее словам, в ее композициях очень простые и понятные для каждого фаната слова. Ее песни, как она выразилась, без глубокого смысла, как и у рэпера Моргенштерна, только для несколько другой аудитории.

По словам Федункив, глупо обсуждать бессмысленность некоторых песен на сегодняшней эстраде. Все равно у каждой композиции найдется свой слушатель. Как отметила актриса и исполнительница, Моргенштерна, а также популярного блогера Даню Милохина, скорее всего, слушают в основном дети. И это их выбор, поэтому осуждать его бесполезно.

«Моргенштерн для меня вообще какой-то пьяный Корней Чуковский. Он издает звуки, а дети их повторяют, потому что они поданы в правильном музыкальном темпе. Это весело и забавно». Марина Федункив

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Напомним, что недавно чарты взорвал хит Федункив «Лав стори». В последнее время актриса сосредоточилась именно на песенном творчестве. Моргенштерн же сегодня очень известный исполнитель, от которого фанатеет в первую очередь действительно молодое поколение.