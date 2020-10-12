«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова: Катран»: как шулеры учили Аверина и Александрову играть в карты

Журналисты Teleprogramma.pro узнали, как и где снимали новую часть популярного сериала.

Майор Иван Черкасов снова с деле. С 12 октября на Первом канале стартует новая часть популярного сериала «Мосгаз». Она получила название «Катран» — именно так в советское время назывались опасные казино, где можно было стремительно разбогатеть и также стремительно потерять все, включая жизнь.

Какое новое дело предстоит распутать сыщику?

На дворе 1978 год. Милиционеры ломают голову над новым преступлением: в подмосковной даче убиты молодая картежница Кира Миллер и ее любовник – полковник МВД Потапенко. Вскоре все ниточки приводят к подпольному казино, где Кира проиграла 400 тысяч рублей.

У Черкасова профессиональная чуйка, именно тут нужно искать убийцу. Майор решает ловить на живца, за игорным столом оказывается его помощница Соня Тимофеева. Она должна втереться в доверие к обывателям, но азарт, богемная жизнь и новая любовь ведут сотрудницу по своему пути…

Дорогу до «катрана» не подскажете?

Создатели фильма не могли найти документы и фотографии катранов тех лет, так что казино построили на «Мосфильме».

«Мы хотели создать контраст между советской «Рюмочной», через которую входили в катран, и роскошной жизнью внутри казино», — объясняет свою задачу художник по костюмам Лариса Лебедева.

Так, внутри появился винтажный столетний рояль, хрустальные люстры, сукно, дорогое дерево. Сыграли на контрасте: в «Рюмочной» стандартный белый советский кафель, а катран словно из другого мира – здесь стены затянуты глубоким бордовым цветом, суконные зеленые столы, фрески, которые в то время были эксклюзивным элементом декора.

Чтобы актеры постигли все тонкости игры в покер, учили их профессиональные игроки и… шулеры. Целую неделю вся съемочная группа постигала данную науку.

«Профессиональные шулеры нам рассказывали, что такое крапленые карты, какие есть системы знаков, если два человека работают в паре», — делится режиссер Сергей Коротаев.

Первыми освоили науку Максим Аверин и Марина Александрова, им предстояло оказаться за игорным столом в кадре.

Новые события – новые локации

Отличительная особенность этой части сериала – множество самых разнообразных локаций. В «Катране» не только казино.

Актеры работали в Тверской области, там с 70-х годов сохранилась рыбная ферма и живые осетры очень разнообразили картинку. А в подмосковном лесничестве рядом с Большим Чулпановским прудом снимали большую сцену погони со стрельбой.

Идеальный Черкасов

Сыгравший майора Андрей Смоляков признается, что порой «в жизни не хватает встречи с Черкасовым». Человеком честным, безупречным, с крепкими внутренними устоями.

«Но при этом Черкасов, конечно, тоже живой человек. И его женщины отражают то, что можно поколебать. В «Катране», например, собираются все женщины Черкасова — нынешняя и две бывших. Черкасов — из той категории людей, он не умеет дружить с бывшими», — признается Смоляков.

Кстати, первые сезоны друзья актера спрашивали: кто убийца? Но выведать профессиональную тайну не удалось, Смоляков так вжился в роль, что не стал никому раскрывать тайну следствия.

«Уже сезона три последних друзья перестали спрашивать, кто убийца. Они поняли, что ответа от меня не дождутся… Живу с ролью Черкасова уже который год, поэтому вживаться долго мне не приходится. У меня даже нет любимой части этого кино, они для меня идут единым целым», — заключает актер.

Смотрите сериал «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова: Катран» с понедельника, 12 октября, в 21.30 на Первом канале.