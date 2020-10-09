«Внедрение в семью»: фотограф Пугачевой поделился кадром юного Галкина в боулинге с Киркоровым

Как отметил Роман Родин, снимок был сделан много лет назад в Сочи.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил уникальный кадр. На фотографии можно увидеть совсем еще юного юмориста Максима Галкина в обществе поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Они вместе находятся в Сочи и играют в боулинг.

«А сейчас я представляю вам мой исторический кадр: внедрение молодого Галкина в семью Киркорова-Пугачевой. Место действия — Сочи. История, леденящая кровь». Роман Родин

«Какая фотография! Никогда не видели. Будем с нетерпением ждать вашего эфира», «Ой, какие они здесь классные. И совсем еще молодые», «Кто бы что не говорил, а за Филиппа очень обидно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Филипп Киркоров сам познакомил Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Это случилось на «Славянском базаре» в Витебске в начале двухтысячных годов. Позже он в шутку, а, возможно, и всерьез говорил, что жалел об этом.

Киркоров и Пугачева были мужем и женой с 1994 по 2005 год. Сейчас Примадонна счастлива в браке с Галкиным. У них двое общих детей — семилетние двойняшки Гарри и Лиза.