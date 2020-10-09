«Не общаюсь и не буду общаться»: Игорь Крутой раскрыл суть конфликта с Максимом Фадеевым

Два выдающихся мэтра российского шоу-бизнеса уже пять лет находятся в конфронтации.

Композитор Игорь Крутой в эфире шоу «Алена, блин» раскрыл суть своего затянувшегося конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Они не общаются уже пять лет. При этом раньше были хорошими друзьями.

По словам Крутого, конфликт начался, когда они вместе утратили влияние над «Русским радио», у которого появился новый владелец. Композитор обратился за помощью к бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Тот дал добро на создание станции, которая стала бы конкурентом «Русского радио». Вскоре было решено создать Национальную премию что-то типа «Золотого граммофона». Ради этого Крутой отправился на канал «Россия 1» и попросил эфирное время.

Как отметил Крутой, позже он улетел на роды к дочери. В этот момент Фадеев стал, что называется, мутить воду. Ему не понравилось, что все ключевые решения принимает именно Крутой, которого он назвал «паханом». Когда об этом узнал композитор, то решил выйти из проекта, сказав об этом Гуцериеву. Однако предприниматель занял именно его сторону. С Фадеевым он работать не захотел. Между композитором и продюсером началась вражда.

«Не общаюсь и не буду общаться». Игорь Крутой

больше по теме Игорь Крутой прогулялся по Красной площади с сыном от первого брака и внучкой Маргаритой Композитор на кадрах безумно счастлив в обществе любимых людей.

Ранее Максим Фадеев, говоря о конфликте, отмечал, что для него не существует такого композитора, как Игорь Крутой. По его мнению, именно Крутой разрушил их дружбу.