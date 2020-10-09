«На съемках может быть один человек, а дома другой»: Лоза высказался об алкоголизме Овсиенко

По словам музыканта, все люди разные и у каждого могут быть свои скелеты в шкафу.

Музыкант Юрий Лоза в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не слышал о проблемах с алкоголем у своей коллеги певицы Татьяны Овсиенко.

«Мы с ней не особо контачили в последние годы. Пересекались, конечно, на каких-то мероприятиях. Скажу так: на съемки приходит, как правило, один человек, дома он уже другой, с друзьями третий. Мы все разные». Юрий Лоза

Как отметил Лоза, его в последнее время мало интересует жизнь артистов. «Они очень зависимы. Про нее, скорее всего больше в «Мираже» знают. Она же выступала в этой группе», — сказал Юрий Лоза.

Напомним, что не так давно подруга Татьяны Овсиенко забила тревогу. Она заявила, что исполнительницу надо, как можно скорее спасать. Якобы она стала сильно пить. Причем над ней, как утверждала подруга, издевается гражданский муж бизнесмен Александр Меркулов, за плечами которого срок в колонии.