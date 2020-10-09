Марина Федункив назвала три качества, которыми должен обладать ее будущий мужчина

Актриса Марина Федункив в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» назвала три качества, которыми должен обладать ее будущий мужчина.

«Обязательное условие — это чувство юмора, совпадающее с моим. Также молодой человек должен быть щедрый и добрый, чтобы с ним было приятно». Марина Федункив

Как отметила Марина Федункив, у нее прекрасные отношения с подругами, которые никогда ее не предавали в этой жизни. При этом, как она сказала, с мужчинами, которые становились ее мужьями, ей откровенно не везло. Она пошутила, что была бы не против, чтобы подруги их в свое время уводили. Правда, такого не случалось и ей самой приходилось нести эту своеобразную ношу.

Напомним, что за плечами Марины Федункив два неудачных брака. Первым ее мужем был Сергей Щелчков. Они 12 лет прожили в гражданских отношениях. Затем она вышла замуж за предпринимателя по имени Михаил, но и в этом союзе счастья не обрела. Детей у звезды нет.