«Не знаю, что происходит в семье»: Буланова высказалась после слухов об алкоголизме у Овсиенко

По словам звездной исполнительницы, ее коллега никогда не имела проблем со спиртными напитками.

Певица Татьяна Буланова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что у ее коллеги Татьяны Овсиенко никогда не было серьезных проблем с алкоголем.

«Я участвовала вместе с ней не так давно в программе «Привет, Андрей!» Она не производит впечатление человека, который страдает алкоголизмом. Это полная чушь, что пишут про нее в последнее время». Татьяна Буланова

Как отметила Татьяна Буланова, она не очень хорошо знает семью исполнительницы. К примеру, не знакома с ее гражданским мужем. «Не знаю, что происходит у нее в семье, не знакома с ее мужем. Насколько знаю, у нее никогда не было проблем со спиртными напитками. Журналисты придумывают, постоянно преувеличивают и пишут всякую ерунду», — заметила Буланова.

Напомним, что не так давно соседка Овсиенко рассказала о запоях звезды. Причем, как она уверяла, спаивает певицу ее гражданский муж бизнесмен Александр Меркулов.