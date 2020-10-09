Осечка вышла: победительница отборочного тура «Детского Евровидения-2020» получила серебро конкурса в Ялте

В Ялте прошла ежегодная церемония награждения музыкального конкурса «Детская Новая волна». В нем участвовала и победительница отборочного тура «Детского Евровидения–2020» София Феськова. Примечательно, что София заняла в этот раз только второе место, уступив главный приз Анастасии Ивановой. Однако маленькая исполнительница не расстраивается. Она настроена на победу в своем главном конкурсе, который пройдет в Польше.

«Я безумно рада, это просто незабываемые эмоции! На «Детской Новой волне» познакомилась с другими участниками из разных стран. А еще мне удалось пообщалась с известными российскими артистами: Алсу, Димой Биланом, Зарой и многими другими. Все мне пожелали успехов в предстоящем конкурсе», — порадовалась Феськова.

Не огорчило второе место и родителей юной вокалистки.

«После победы в отборочном туре «Детского Евровидения» у нас даже не было возможности съездить домой — в Санкт-Петербург. Соня ежедневно репетировала с педагогами свои номера. Но ни чего страшного — у нас еще будет время отдохнуть до финала», — отметила мама Софии — Александра Тютюнникова.

Напомним, что после победы на отборочном этапе главного музыкального конкурса Европы София подверглась травле в Сети. Девочку обвинили в фальсификации итоговых голосов. Однако за нее заступились организаторы конкурса — педагоги и продюсеры Академии Игоря Крутого.