Итоги ММКФ 2020: «Блокадный дневник» получил главный приз фестиваля

Лучшим фильмом 42-ой церемонии награждения ММКФ стал «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.

Кинокартину отметил председатель конкурсного жюри Тимур Бекмамбетов. Главным призом был признан фильм, снятый по воспоминаниям очевидцев, в том числе Ольги Берггольц и Даниила Гранина.

Кинолента Зайцева не отличается пропагандой патриотизма и мужества советских солдат. В фильме подчеркиваются реалии того времени: голод жителей Ленинграда, мучительное ожидание конца. Но картина отзывается и в дне сегодняшнем, напоминая о вечных человеческих ценностях. Стоит отметить, что «Блокадный дневник» получил также и приз зрительских симпатий.

Специальный приз кинофестиваля был присужден турецкой картине режиссера Эрдема Тепегеза «В тени». Напомним, что спецприз ММКФ считается второй по значимости наградой этого конкурса. Примечательно, что работы Тепегеза были отмечены судейским составом ММКФ не в первый раз. Ране он выигрывал главный приз — «Золотого Святого Георгия» за фильм «Частица».

Второе место и «Серебряного Георгия» получил английский фильм «Хильда» Риши Пэлэма. Исполнительница главной роли кинокартины Пэлэма — Меган Первис — была награждена призом за лучшую женскую роль. Аналогичную награду за мужскую роль получил Гур Бентвич («Как сыр в масле»).

Напомним, ранее сообщалось, что в скором времени не будет премии за главную мужскую или женскую роль. Номинация, отмечающая лучшую актерскую игру, останется одна и не будет носить гендерный характер.