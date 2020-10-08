«Трачу свои»: Саша Плющенко подарил подруге комплект Dior за 60 тысяч рублей

Юная модель Виола Антонова — давняя подружка Саши Плющенко. Ребята часто вместе проводят время: участвуют в очередном челлендже или фотографируются для Instagram. Гном Гномыч решил не оставлять без внимания прекрасную особу и преподнес ей подарок общей стоимостью почти 60 тысяч рублей. Бархатное платье от Dior стоит 42 000, а ободок для волос — 17500 рублей.

«Люблю дарить девочкам подарки, особенно когда выбираю сам и трачу свои заработанные», —- подписан видеоролик.

Недавно Яна Рудковская раскрыла сумму заработков Саши. Выяснилось, что на рекламе юный спортсмен заработал в прошлом году миллионов рублей. Поэтому все расходы на нянь, охранников, водителей он взял на себя. Кроме того у него есть банковский счет во Франции, накоплениями которого можно будет воспользоваться после наступления совершеннолетия.